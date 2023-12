Fogo em carro da Seduc provoca evacuação do Centro Administrativo do Estado

Um princípio de incêndio no estacionamento coberto da Secretaria da Educação do Estado (Seduc) causou a evacuação do Centro Administrativo do Governo do Estado (CAFF) e de seus prédios anexos, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (21). Apesar do susto, as cinco pessoas que inalaram o pó químico para a extinção do fogo não correm risco de perder a vida.

O esvaziamento de todos os prédios ocorreu simultaneamente pelo acionamento do alarme devido à detecção da fumaça. Entre os funcionários que precisaram aguardar o combate definitivo do fogo estava Marcio Régio, que trabalha na Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo. “Primeiro, pensamos que o incêndio seria no almoxarifado, mas quando soubemos que era no estacionamento, as pessoas desceram preocupadas com seus carros. Quando entendemos o que aconteceu, tudo já estava controlado”, conta.

De acordo com o primeiro tenente oficial de serviço do Corpo de Bombeiros Militar do RS, Márcio Siteneski, a ocorrência foi comunicada por volta das 10h30min, quando a parte frontal de um veículo oficial da própria Seduc entrou em combustão. Nesse momento, relatou o tenente, “o motorista cortou a ignição e acionou os brigadistas, que utilizaram extintores de incêndio portáteis até a chegada dos militares”.

Ao chegar no local, os bombeiros realizaram o corte da bateria e o isolamento do local. “A partir desse método, restou mitigado e preservado a vida e o patrimônio de todos os funcionários públicos e de todo o patrimônio de viaturas que se encontram junto ao estacionamento”, informou Siteneski.