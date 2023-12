Incêndio atinge Hospital Independência e 50 pessoas deixam o local

Um incêndio atingiu o Hospital Independência, localizado no bairro Agronomia, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (11). As chamas iniciaram em um prédio anexo ao principal, onde estão as unidades de internação 4 e 5. O local foi rapidamente evacuado. Ninguém ficou ferido.

Segundo a assessoria do próprio hospital, no momento do ocorrido, a área afetada contava com 34 pacientes internados, e todos foram prontamente retirados do local. Dos 34, apenas sete foram transferidos para outros locais: HPS, Upa ZN, Vila Nova, Santa Casa e Cristo Redentor. Hoje mesmo eles devem retornar ao Independência.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. O local está isolado para que seja realizada uma perícia completa do ambiente. O fogo foi controlado pela Brigada de incêndio do Hospital Independência e Corpo de Bombeiros em menos de uma hora.

Ainda segundo a assessoria do Hospital, durante a manhã desta terça-feira (12), surgiu um novo foco de incêndio, devido ao próprio calor no local. Dessa vez a ação de controle foi mais rápida e não passou de minutos.