Saída para o feriado de Natal será movimentada nas rodovias gaúchas

A saída para o feriadão de Natal será movimentada nas rodovias do Rio Grande do Sul. A circulação de veículos será intensa rumo ao Litoral Norte, a Serra gaúcha e as praias de Santa Catarina. Pelo menos 516 mil veículos são esperados nas rodovias administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) para o feriado de Natal. Entre a sexta-feira (22) e a terça-feira (26), os motoristas deverão utilizar ERS-040, em Viamão, a ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha em direção as praias. O movimento será intenso também nas rodovias que levam a Serra gaúcha e região Hortênsias, ao utilizar a ERS-235, em Gramado e São Francisco de Paula, e para a ERS-115, em Três Coroas.

• LEIA MAIS: Fundação Thiago de Moraes Gonzaga leva borboletas pela vida a novos pontos da Capital nesta semana

Diante da proximidade do final de semana do Natal e em virtude da projeção de aumento da circulação de veículos nas estradas, a EGR alerta aos usuários quanto à necessidade de reforçar os cuidados no deslocamento, tendo em vista que o fluxo se intensificará a partir de sexta-feira (22). Na segunda e na terça-feira (25 e 26), a previsão é de retorno dos condutores do feriadão.

Na BR 290, a Freeway, a expectativa da CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, é de que, a partir do dia 22 (sexta) até o dia 26 (terça), mais de 324 mil veículos utilizem a estrada, dos quais mais da metade, cerca de 200 mil automóveis, vão para as praias do Litoral Norte gaúcho e para Santa Catarina. Por outro lado, 120 mil carros seguem do Interior para Porto Alegre.

Segundo a CCR ViaSul, na saída para o feriado na sexta-feira (22), o movimento deve atingir quase 43 mil veículos, enquanto que, na volta (dia 25), 50 mil automóveis estarão na rodovia. Já na BR-386 o número será de quase 160 mil motoristas, sendo que quase 75 mil têm como destino Porto Alegre, enquanto que o restante segue ao Interior do Estado. São esperados algo em torno de 21,5 mil condutores no dia 22 (sexta) seguindo a Porto Alegre e outros 17 mil para o interior. Por outro lado, na segunda-feira (25) o fluxo não deve ultrapassar os 15 mil veículos no sentido Capital e 21 mil no sentido Interior.

Com relação aos melhores horários para viagem, a concessionária sugere aos motoristas para que trafeguem nos horários de fluxo mais calmo. Na semana do Natal, os dias e horários com fluxo mais tranquilo devem ser na quinta (21) o dia todo, e sexta-feira (22) antes das 17h e no sábado (23) antes das 10h e após às 16h. Já no domingo e segunda (24 e Natal) horário ideal é até às 15h.

No Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na terça-feira (19) a Operação Rodovida que se estenderá até o começo de março. Durante esse período, os policiais rodoviários reforçarão o efetivo em serviço, aumentando o emprego do policiamento ostensivo para maior segurança dos usuários das rodovias. Também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes.

O foco da ação da PRF será a fiscalização das infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. Além disso, a atuação no combate ao crime também será reforçada, com apoio do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.



A operação da PRF no Rio Grande do Sul faz parte do Programa de Governo Rodovida, que tem como meta central a redução dos índices de acidentes, de feridos e de mortos nas rodovias federais, visando diminuir a violência no trânsito. O programa Rodovida integra órgãos envolvidos com a segurança no trânsito em todo o País, ao intensificar práticas preventivas e educativas. As ações realizadas em todo o Brasil buscam criar um ambiente mais seguro nas estradas, ao promover uma convivência pacífica e responsável entre os motoristas. Durante a operação, a PRF e os demais órgãos de segurança pública vão atuar de maneira coordenada com o objetivo de reduzir a violência no trânsito.