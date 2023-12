Escolas de samba recebem R$ 3 milhões para realizar o Carnaval de 2024 em Porto Alegre

Com um investimento de R$ 3 milhões, o Carnaval de Porto Alegre 2024 voltará a ser realizado no mês de fevereiro. Os desfiles das 18 escolas de samba dos Grupos Prata e Ouro e da tribo (Os Comanches) estão marcados para os dias 23 (sexta-feira) e 24 de fevereiro (sábado).

Na Capital, a festa mais popular do País foi organizada durante o primeiro final de semana do mês de março deste ano no Complexo Cultural do Porto Seco. No Carnaval de 2023, a Estado Maior da Restinga foi a grande campeã. A Unidos de Vila Isabel, de Viamão, foi a vice-campeã. Já a Imperatriz Dona Leopoldina, do bairro Rubem Berta, ficou com o terceiro lugar do grupo Ouro. A escola de samba Copacabana, do bairro Bom Jesus, foi a campeã do grupo Prata do Carnaval 2023 de Porto Alegre. A vice-campeã da categoria foi a Academia de Samba Praiana e o terceiro lugar foi para a escola Unidos da Vila Mapa, da Lomba do Pinheiro.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, disse que prefeitura está priorizando o Carnaval ao realizar uma série de melhorias para qualificar o evento. "O Carnaval de Porto Alegre terá um investimento de R$ 3 milhões recursos próprios da prefeitura que serão distribuídos para 18 escolas de samba e a Tribo (Os Comanches)", destaca. Segundo Ventura, nos dois dias de festa haverá a distribuição gratuita de ingressos. A previsão é que cada a noite da festa tenha a presença de cinco mil pessoas na passarela do samba Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. Os ingressos gratuitos deverão ser retirados nas bilheterias do Complexo Cultural do Porto Seco.

Com relação a Muamba, o secretário de Cultura e Economia Criativa ressalta que cada escola vai preparar o seu ensaio geral. "A prefeitura vem trabalhando junto com os dirigentes das Ligas no caso a União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa) e União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa) e as escolas para fazer o resgate da potência do Carnaval de Porto Alegre", explica. Ventura acredita que o investimento do Executivo municipal no Carnaval está conectado com um ambiente mais atrativo para que empresas da iniciativa privada voltem a participar da festa no Porto Seco. "Queremos retomar a competividade do Carnaval de Porto Alegre que ocorreu nos anos de 2008 a 2011. Naquela época, tínhamos o terceiro melhor Carnaval do Brasil em termos de competitividade e investimentos", ressalta.

Sobre a colocação das estruturas fixas das arquibancadas no Porto Seco, o secretário disse que está sendo elaborado um projeto para a construção em definitivo das arquibancadas. "A ideia é que tenhamos uma utilização da estrutura para além do Carnaval", acrescenta. A ideia da prefeitura é que as Ligas Carnavalescas possam utilizar o Porto Seco o ano todo para a realização de shows e também para outros eventos culturais. Porém, não há previsão para a construção das arquibancadas do Porto Seco. A proposta é que o complexo tenha capacidade entre arquibancadas e camarotes para até 15 mil pessoas.

A presidente da Uecgapa, Kelly Ramos, disse que com a liberação dos recursos financeiros por parte da prefeitura os trabalhos das escolas estão mais intensos nos barracões. Segundo a dirigente, o que cada escola vai receber não paga 50% do custo com a compra de material e montagem das estruturas. "Cada escola do Grupo Especial gasta em média de R$ 450 mil a R$ 500 mil", explica. As escolas de samba dos grupos Prata e Ouro vão receber cada uma o valor de R$ 205 mil para realizar o Carnaval 2024. Kelly Ramos afirma que as escolas de samba vão precisar buscar parcerias para o desfile no Porto Seco. As entidades, segundo ela, realizam shows, rodas de samba e ensaios para reforçar o caixa.

O Carnaval de Porto Alegre não terá o desfile das campeãs em 2024. Nos dias 13 e 14 de janeiro, haverá ensaios técnicos no Complexo do Porto Seco. A Descida da avenida Borges de Medeiros - vai ser Parada na Borges em função das obras de revitalização na via que ainda não foram concluídas. No dia 26 de janeiro, será montado um palco onde será realizada uma apresentação da Tribo Os Comanches, a escola Copacabana, campeão do Grupo Prata, e da Estado Maior da Restinga, campeã do Grupo Ouro. O palco vai estar situado entre o prédio da prefeitura e o Mercado Público.

Na semana passada, seis escolas de samba de Porto Alegre negociaram dívidas de energia elétrica com a CEEE Equatorial. A intermediação para o acordo foi feita pelo Procon Municipal. Desde outubro deste ano, o Procon realizava reuniões para buscar acordar as pendências financeiras das escolas com a concessionária. O valor total devido baixou de R$ 3,4 milhões para R$ 702,5 mil. O débito poderá ser pago com uma entrada, reforços anuais e parcelamentos em até 48 vezes. O diretor do Procon Municipal, Wambert Di Lorenzo, disse que a intermediação ajuda o setor cultural e toda a comunidade que se envolve com o Carnaval - inclusive porque algumas escolas já tinham o confisco decretado em suas contas devido aos débitos.

Ordem dos desfiles de 2024

Sexta-feira, 23 de fevereiro

20h - União da Tinga

21h - Império da Zona Norte

22h - Academia de Samba Praiana

23h - Samba Puro

00h - Copacabana

1h10 - Bambas da Orgia

2h20 - Imperatriz Dona Leopoldina

3h30 - Fidalgos e Aristocratas

4h40 - Acadêmicos de Gravataí

Sábado, 24 de fevereiro

20h - Império do Sol

21h - Protegidos de Princesa Isabel

22h - Filhos de Maria

23h - Unidos da Vila Mapa

00h - Unidos de Vila Isabel

1h10 - União da Vila do IAPI

2h20 - Estado Maior da Restinga

3h30 - Imperadores do Samba

4h40 - Realeza