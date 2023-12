Dmae envia 16 caminhões-pipa para abastecer moradores da Zona Leste

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) ampliou a frota de caminhões-pipa nesta terça-feira (19) e enviou 16 veículos para abastecer as comunidades afetadas pela falta d´água em Porto Alegre. Desde o final de semana, moradores de vários bairros enfrentam desabastecimento, ocasionado devido ao alto consumo decorrente do calor, o que reduziu os reservatórios, e a instabilidade no fornecimento de energia na Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Os caminhões vão realizar o abastecimento ao longo desta terça-feira, até 22h. Nesta segunda-feira (18), o prefeito Sebastião Melo considerou "grave" a falta de água em pelo menos 11 bairros da cidade.Os caminhões vão realizar o abastecimento ao longo desta terça-feira, até 22h.

Confira os bairros que serão atendidos pelos caminhões-pipa:



• Lomba do Pinheiro - dois caminhões



Rua Miguel Invicto dos Santos



Rua Amores Perfeitos.





• São José - dois caminhões



Rua Aquidabam;



Rua 1° de Setembro.





Rua Adão Araujo - um caminhão





Quatro caminhões no roteiro:



• Caixa Comunitária Vila Laranjeiras;



• Caixa Comunitária Nova Tijuca;



• Estrada do Rinco;



• Estrada Jacques da Rosa;



• Beco Casemiro Schmiedl;



• Rua José Innhof.