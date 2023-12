Entenda o que é sensação térmica e sua diferença da temperatura real

As ondas de calor que atingem o Rio Grande do Sul estão causando desconforto na população. As altas temperaturas se somam à umidade elevada, o que aumenta a chamada sensação térmica. Também conhecida como índice de calor, este valor corresponderia a uma medida geral de como os corpos sentem a temperatura no ambiente.

Este valor é calculado pelos meteorologistas através de fórmulas que relacionam a temperatura real com a umidade relativa do ar, medidas no mesmo horário. "Quanto mais úmido, em temperatura em média acima de 27°C, é que começa a interferir na sensação térmica, e quando a umidade passa dos 40% ou 60%", explica Estael Sias, meteorologista-chefe da MetSul.

risco para a saúde humana . É como se estivéssemos em uma temperatura alta com várias camadas de roupa, então o desconforto é muito grande", acrescenta Estael. A sensação térmica é alta, por exemplo, quando medida logo antes de temporais ou de chuvas de verão. "Quando ambos os índices estão altos, a sensação é de sufocamento, e aí que está o. É como se estivéssemos em uma temperatura alta com várias camadas de roupa, então o desconforto é muito grande", acrescenta Estael. A sensação térmica é alta, por exemplo, quando medida logo antes de temporais ou de chuvas de verão.

Temperaturas registradas

As altas temperaturas se mantêm no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (18) a máxima registrada no interior do estado foi em Campo Bom, com 37,6°C, enquanto a mínima foi de 17,9°C, em Vacaria.

Já na capital gaúcha a máxima foi de 35,9°C na estação próxima ao Jardim Botânico, e de 31,3°C na estação de Belém Novo. A mínima na primeira estação foi de 25,2°C e, na segunda, de 24,7°C. Em Porto Alegre, de acordo com a MetSul, a sensação térmica chegou a 46°C na tarde de segunda-feira.