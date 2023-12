Veja como proteger sua saúde durante onda de calor no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para uma nova onda de calor no Brasil e no Rio Grande do Sul. De acordo com o instituto, as temperaturas podem chegar aos 40º até o final da semana no Estado. Por conta disso, a médica Gisele Rodrigues Lobato, do Núcleo de Medicina de Estilo de Vida do Hospital Moinhos de Vento, é categórica: para prevenir mal-estar e problemas de saúde, é necessário ingerir, ao menos, 2,5 litros de água por dia.

"Nada substitui a água. Você pode até beber outros líquidos, mas, nessa onda de calor, não adianta, tem que beber 2,5 litros de água pura por dia", recomendou.

Conforme explicou, as ondas de calor causam mudanças repentinas na temperatura, que não permitem que o corpo humano se adapte na mesma velocidade. Então, as repercussões mais comuns na saúde são desidratação, especialmente entre crianças e idosos, alergias e fungos na pele, conjuntivites virais e agravamento de doenças cardíacas e renais. As pessoas podem sentir, ainda, náuseas, tontura, fraqueza e comprometimento cognitivo.

"O corpo não consegue transpirar como deveria por causa da umidade. É um problema muito grave, porque quando temos estações bem definidas, há tempo para se acostumar. Quando o calor é repentino, vemos chegar no hospital diversos pacientes, especialmente os idosos, cansados, desidratados, com insuficiência renal", detalhou a médica.

Ela recomendou, ainda, que as pessoas não se exponham ao sol em horários de pico de calor (10h - 16h) e não pratiquem exercícios físicos nesse período. "O exercício físico em horário de sol quente pode desencadear problemas que a pessoa nem sabe que tem. É preciso se preservar", disse.

Onda de calor deve durar até segunda-feira

O aviso de alerta de 'onda de calor' do Inmet se justifica uma vez que o fenômeno de altas temperaturas irá perdurar por quatro dias consecutivos. Conforme o instituto, nos próximos dias, com o aumento das temperaturas e a presença de umidade ao longo da atmosfera pode haver temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, granizo e chuva localmente forte no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, condição que começa já nesta quarta-feira (13) e deve se estender até o fim de semana.

"A partir desta sexta-feira (15), o forte calor também é esperado na área que abrange a maior parte do Centro-oeste e Sudeste do Brasil e em áreas das regiões Norte e Nordeste, com temperaturas máximas podendo superar 40°C nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia", afirma o Inmet, em nota.



Na segunda-feira (18), com o deslocamento da frente fria, aumento de umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste, a previsão é que as temperaturas caiam, especialmente na região Sul, cessando a onda de calor, e, inclusive, trazendo temperaturas amenas para esta época do ano, segundo o Inmet. Até novembro de 2023, oito ondas de calor atingiram o Brasil. Nesta 9ª, o Rio Grande do Sul foi atingido pela primeira vez.

Confira as dicas do Ministério da Saúde para enfrentar a onda de calor extremo

Sol e calor

• Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

• Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

• Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

• Proteja as crianças com chapéu de abas;

• Use roupas leves e que não retêm muito calor;

• Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

• Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

• Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Hidratação

•Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

•Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

•Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

•Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Cuidado com ambientes

• Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

• Abra as janelas durante a noite;

• Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

• Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor;

• Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.

Cuidados com a saúde

• Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem);

• Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica condição médica ou tomar vários medicamentos;

• Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

• Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível e meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar;

• No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.