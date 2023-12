Por que fará tanto calor em Porto Alegre nesta semana?

Os próximos dias serão de muito calor em Porto Alegre. A previsão, inclusive, é que seja uma das mais quentes do ano na capital gaúcha. Segundo a meteorologista da MetSul Estael Sias, especialmente, entre quinta (14) e sexta-feira (15), a temperatura deva subir bastante, podendo chegar a 40°C. Mas qual o motivo para isso?

"A sazonalidade, o El Niño, a diminuição da chuva e uma corrente de vento vinda do Norte e Noroeste nos baixos níveis favorecem para que tenhamos uma condição de calor intenso", descreve. Segundo Estael, com o verão se aproximando, a temperatura deve subir naturalmente, com a entrada de um período mais seco e com pouca chuva.

Apesar do calor, a possibilidade de chuvas fortes não está descartada. "Pode chover de forma isolada nesses próximos dias, porque o o Rio Grande do Sul se encontra bem na borda entre o ar quente, o ar seco e a instabilidade que vai afetar o centro da Argentina e do Uruguai. Em razão desse ar extremamente aquecido, podem ser vistos temporais em território gaúcho", relata a meteorologista.