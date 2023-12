Terça-feira deve ser ensolarada em todo o Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco garante um dia ensolarado e de grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (12). De acordo com a MetSul, em grande parte das regiões do Estado, a mínima irá oscilar ao redor de 18 a 20°C, com mínimas abaixo de 15°C nos Campos de Cima da Serra. A tarde será de céu claro, sem nuvens propiciando assim altos índices de radiação ultravioleta. O calor ganha força por conta do vento norte/noroeste com máximas ao redor de 33°C a 35°C no Centro, Oeste e Norte/Noroeste. Na quarta (13) a umidade aumenta e eleva a sensação de abafamento com risco de chuva no Oeste.Em Porto Alegre, a terça-feira será ensolarada e quente. Modelos indicam tempo aberto, sem nuvens desde cedo. Na quarta e quinta (14), o sol aparece entre nuvens e esquenta mais, com intensa sensação de abafamento. O calor atinge marcas críticas entre a sexta (15) e o domingo (17), com risco de temporais isolados.RIO GRANDE DO SULMáxima: 35°CMínima: 13°CPORTO ALEGREMáxima: 31°CMínima: 19°C