Como curtir piscina de clube sem ser sócio ou amigo de sócio?

Com o calor que atinge o Rio Grande do Sul, a vontade de se refrescar numa piscina aumenta. Quem não tem estrutura em casa sofre com os posts das redes sociais, inundadas com imagens de gente de roupas de banho, drinks e junções entre amigos na água. A boa notícia é que diversos clubes de Porto Alegre oferecem a opção de “day use”, ou seja, a possibilidade de pagar uma tarifa para usar a piscina pelo dia.

Alguns clubes permitem a entrada de pessoas não-sócias apenas acompanhadas de membros. Esse é o caso do Grêmio Náutico União, Jangadeiros, Sogipa, Grêmio Náutico Gaúcho, Clube do Professor Gaúcho, Lindóia Tênis Clube e outros.

Há, no entanto, alguns que liberam a entrada até para quem não tem nenhuma relação com os sócios. Neste caso, é cobrado um valor que dá acesso às piscinas e a toda a estrutura do clube.

A modalidade é comum em diversos empreendimentos da Zona Sul da Capital. O ideal é ligar antes para confirmar a liberação de espaço, uma vez que, caso o local esteja lotado, a preferência é dos sócios.

A Sociedade de Engenharia é um dos clubes que vende tickets avulsos. Neste fim de semana, no entanto, havia confraternizações de empresas, o que atraiu muito público e inviabilizou o day use. Já a Adesbam (Adesbam Associação Recreativa Cultural e Esportiva), no bairro Tristeza, contava com a opção.

Confira abaixo alguns locais para curtir um dia de piscina:



• Clube Independente (Av. Protásio Alves, 809): R$ 40,00/ crianças de 6 a 10 pagam R$ 15,00

• Adesbam (R. Dr. Mário Totta, s/n, na beira do rio): R$ 50,00

• Sociedade de Engenharia (Av. Cel. Marcos - Pedra Redonda): R$ 60,00

• Casa das Framboesas (R. Chico Pedro, nº 174): R$ 100,00