Semana no Rio Grande do Sul começa com marcas acima de 30º ainda pela manhã

A semana começa com abafamento intenso e mínimas muitas altas em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (18). O sol aparece e a temperatura passa dos 30°C no turno da manhã. O calor mais intenso irá se concentrar na Metade Norte com marcas ao redor de 40°C. A projeção da MetSul é que a chuva se espalhe com elevado risco de tempestades entre a tarde e noite. Eventos de chuva forte a torrencial poderão ocorrer com grande irregularidade na distribuição dos volumes. Rajadas de vento, raios e queda de granizo também são esperados de forma localizada.Em Porto Alegre e na região metropolitana, a temperatura é alta desde cedo com intenso desconforto. Entre a tarde e a noite pancadas de chuva e temporais intensos poderão ocorrer. O tempo segue instável na terça (19) e na quarta (20), e aos poucos o calor cede.RIO GRANDE DO SULMáxima: 40°CMínima: 19°CPORTO ALEGREMáxima: 37°CMínima: 25°C