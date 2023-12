Porto Alegre terá ônibus elétricos circulando a partir de janeiro

Um total de 14 ônibus elétricos, dois em período de teste na linha 520.3 - Triângulo e outros 12 que operarão em duas linhas devem entrar nas ruas de Porto Alegre em 2024. O anúncio foi feito pela Prefeitura na manhã deste sábado (16), em um estacionamento da Avenida Padre Cacique, que também envolveu a apresentação de 109 novos ônibus a diesel, com ar condicionado, que serão incorporados à frota das empresas de transporte que integram o consórcio Mob - Mobilidade em Transportes

Os veículos elétricos que integrarão o projeto-piloto são fabricados pelas empresas Marcopolo e Caio, que entrarão em atividade entre janeiro e fevereiro de 2024. A entrega dos veículos teve a participação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). O investimento total nos novos itens da frota representa um investimento de cerca de R$ 200 milhões, informou o secretário municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), Adão de Castro Júnior.

Além disso, o titular da pasta disse, em entrevista ao Jornal do Comércio, que haverá a introdução de 12 ônibus elétricos em três consórcios de transporte coletivo de Porto Alegre, operando em duas linhas: 178.1 – Praia de Belas e uma nova linha integradora circular que liga os terminais Azenha e Borges de Medeiros. “Serão 130 viagens por dia nessas duas linhas. Os ônibus terão uma autonomia de 250km a 280km com uma única carga, o que garante que toda a operação não precise de um novo abastecimento durante o dia”, prevê. “Esse projeto-piloto se alinha aos objetivos de redução de emissões de CO², alinhando-se aos compromissos assumidos na COP (conferência do clima)”, disse Castro Júnior.

Os ônibus movidos a diesel foram fabricados com a tecnologia Euro6, segundo o secretário, voltada à diminuição da emissão de material particulado, possibilitando diminuir o impacto na qualidade do ar.

A chegada dos novos veículos se soma a outros 137 ônibus novos incorporados à frota do Consórcio Mobilidade desde 2022, totalizando 245 veículos que compõem a atual frota de 870 ônibus operados pelo consórcio Mob, formado pelas empresas Navegantes, Nortran e Sopal.

No caso da implementação do projeto-piloto que testará a operação de ônibus elétricos, além da Marcopolo e Caio, o chamamento público atraiu outras três empresas interessadas que poderão ser futuramente agregadas à iniciativa: uma brasileira e duas chinesas, adiantou o secretário.

Carris não terá ônibus elétricos, por enquanto

Os veículos adquiridos não contemplarão a Carris, recém privatizada e adquirida pela empresa Viamão, e cujo processo está em análise pelo conselho superior da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). “Com a conclusão desse processo, a nova gestão da Carris deve assumir em janeiro, já com compromissos de aquisição de frota”, anunciou o secretário. Segundo Castro, a prefeitura estima aquisição entre 50 e 54 ônibus movidos a diesel, mas não descarta a chegada de veículos elétricos com o andamento do projeto-piloto.