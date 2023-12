Hospital Dom João Becker entrega 20 leitos de pronto atendimento SUS

Vinte dos 36 leitos da nova emergência SUS do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, serão entregues à comunidade na próxima segunda-feira (18). Com um aporte de R$ 10,7 milhões, esta primeira fase representa uma área de 480 metros quadrados totalmente destinados ao pronto atendimento.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (15), o superintendente da instituição de saúde, Antonio Weston, salientou que a obra contou com subsídios do governo do Rio Grande do Sul, da prefeitura de Gravataí e da Câmara de Vereadores do município: “Parte do valor veio do Projeto Avançar, do Estado, que investe em hospitais de reconhecida alta produtividade, como é o nosso caso. Na pandemia, atendemos a quase 30 mil pacientes no hospital de campanha, fora o que atendemos diariamente”.

O novo espaço do hospital gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre desde 2018, demandará mais R$ 8 milhões para a sua conclusão. “A ideia é encerrarmos tudo em um ano, mas isso dependerá tempo de levantamento de recursos. Lembrando que tudo que estamos fazendo ocorre sem a interrupção dos serviços”, detalha o gerente de Projetos da Santa Casa, Marcos Leandro Pereira.

As outras duas etapas do projeto devem ser executadas ao longo de 2024. Ao final, a nova emergência do SUS passará dos atuais 405 metros quadrados para 1.330 metros quadrados e dos atuais nove para 36 leitos (adultos e pediátricos), além de ampliar a quantidade de poltronas para aplicação de medicamentos de seis para 13 unidades e contar com salas de apoio assistencial.

Em um primeiro momento, não haverá contratação de novos profissionais para atender nos novos espaços. Atualmente, a emergência do hospital conta com 100 funcionários, entre médicos, enfermeiros e técnicos.