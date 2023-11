Hospital de Gravataí define data para abrir nova Emergência

A Santa Casa de Porto Alegre definiu a data de inauguração da fase 1 da Nova Emergência SUS do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, que está sob sua gestão. No dia 18 de dezembro, 20 leitos e estrutura similar ao recém-inaugurado Hospital Nora Teixeira vão ser entregues à população. A contagem regressiva já começou, com os retoques finais dessa primeira etapa da obra.

Para a direção do Dom João Becker será um marco para a saúde no município. "Essa entrega atende o anseio de uma cidade que se tornou polo de desenvolvimento no Estado e que necessita de serviço de saúde à altura do que representa. É um esforço da Santa Casa e poder público que mostra a importância do trabalho conjunto em diferentes esferas", comenta o superintendente do hospital, Antônio Weston.

Essa será a primeira entrega de uma obra tão aguardada pela comunidade. As fases dois e três da construção irão ocorrer ao longo de 2024, com uma novidade; após a revisão de projeto serão mais leitos do que o previsto originalmente. No final das três fases das obras haverá um total de 35 leitos (adultos e pediátricos) e treze poltronas de medicação, num total de 1.330 metros quadrados de área exclusiva para pronto atendimento.