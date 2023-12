Duas piscinas públicas de Porto Alegre abrem no fim de semana

A prefeitura de Porto Alegre antecipou a abertura de duas piscinas públicas para este fim de semana. A partir das 14h deste sábado (16), a população poderá se refrescar nas águas do Centro de Comunidade Vila Restinga (Cecores), no Extremo Sul. No domingo (17), também a partir das 14h, será aberto o Centro de Comunidade Vila Ingá (Cevi), no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

As demais unidades com piscinas abrirão a partir de terça-feira (19): Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam), Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) e o Centro de Comunidade Primeiro de Maio (Ceprima). Os locais ainda passam pelos últimos serviços para liberação.



Para usufruir das piscinas públicas em Porto Alegre, a população precisa se inscrever e obter uma carteira de acesso, feitas diretamente nos locais. Antes de utilizar o espaço, é necessário participar da Oficina de Saúde, com orientações sobre como usar a piscina. Após a emissão da carteirinha, o documento dá acesso a qualquer uma das unidades com piscinas.

Segundo a prefeitura, todas as piscinas passam pela inspeção do químico responsável que, semanalmente, visita cada uma das unidades para testar o cloro e o pH da água, garantindo a segurança dos banhistas.

Como se inscrever para aproveitar as piscinas públicas:

• Apresentar documento de identidade com RG ou CPF.

• Menores devem estar acompanhados pelo responsável ou apresentar autorização que a Smelj fornece assinada pelo responsável, comprovante de residência e foto 3x4.

• Para quem já fez a carteirinha em anos anteriores, precisa renovar diretamente na unidade.

Confira os endereços e contatos das piscinas públicas de Porto Alegre:

• Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima) - rua Camoati, 64, bairro Santa Maria Goretti. Telefone: 3289-1313

• Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) - rua Irene Capponi Santiago, 290, bairro Cristo Redentor. Telefone: 3289-8335

• Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) - rua Arroio Grande, 50, bairro Cavalhada. Telefone: 3289-4871

• Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi) - rua Papa Pio XII, 350, bairro Passo das Pedras. Telefone: 3289-4888

• Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores) - avenida Economista Nilo Wulff, bairro Restinga. Telefone: 3289-4886