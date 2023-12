Consulta pública sobre a vacina da dengue no SUS vai até segunda-feira

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) realiza até a próxima segunda-feira (18) consulta pública sobre a incorporação da vacina contra a dengue desenvolvida pela biofarmacêutica Takeda no Sistema Único de Saúde (SUS). Desde o dia 8 de dezembro, a comissão recebe as manifestações da sociedade civil e da comunidade médica sobre o assunto por meio da plataforma Participa+Brasil (www.gov.br/participamaisbrasil).

quatro sorotipos do vírus e que protege uma parcela maior da população, inclusive aqueles que nunca tiveram a doença, e na faixa etária a partir de 9 anos até 45 anos. Atualmente, o SUS não disponibiliza imunizantes contra a doença . Em março, a Anvisa aprovou a vacina Qdenga, da japonesa Takeda, composta pelose que protege uma parcela maior da população, inclusive aqueles que nunca tiveram a doença, e na faixa etária a partir de 9 anos até 45 anos.

Como funcionam as consultas públicas

As consultas públicas são discussões de temas relevantes, abertas à sociedade, onde a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) busca subsídios para o processo de tomada de decisão para a incorporação de tecnologias ao SUS. O objetivo é tornar as ações governamentais mais democráticas e transparentes.

Devem participar do processo de consulta pública tanto cidadãos quanto setores especializados da sociedade, como sociedades científicas, entidades profissionais, universidades, institutos de pesquisa e representações do setor regulador.