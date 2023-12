Desnível em tampas de bueiro prejudica trânsito na Capital

Além do congestionamento natural às grandes metrópoles, os moradores da Capital tem sofrido também com o grande número de buracos nas vias decorrentes do desnivelamento de tampas de bueiros. Este problema, que surge como consequência, principalmente, de obras mal executadas, tem modificado o trânsito da cidade e trazido riscos à vida, sobretudo, de motociclistas.

LEIA MAIS: Câmara aprova urgência para votar projeto do Novo Ensino Médio

As motos são as que mais sofrem, porém, mesmo entre carros, o desnível no asfalto tem sido causa recorrente de acidentes em Porto Alegre. Além da segurança pública, que é posta em risco com essas “crateras” (apelido que esses buracos ganharam da população), inúmeros danos veiculares também são calculados, sobretudo na suspensão e nos pneus.

De acordo com um levantamento realizado pela prefeitura da Capital, em 2021, haviam 880 tampas desniveladas nas 30 vias mais movimentadas da cidade. Metade delas pertencentes ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), enquanto a outra parcela se dividia entre empresas de telefonias (CRT, OI, VIVO) e a CEEE Equatorial. Com isso, foi assinado um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), a Vivo e a CEEE, nos quais 100 tampas já foram trocadas pelas empresas.

O secretário da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia, afirma que os principais responsáveis pelo excesso de buracos causados por esse desnivelamento são as obras mal executadas, a falta de manutenção por parte das empresas que colocaram as tampas e o desgaste natural causado pelo tempo.

“Este é um problema antigo e não é somente de Porto Alegre. Existe uma questão muito séria que é a falta de manutenção dessas tampas por parte das empresas de telefonias e, claro, a deterioração ocasionada pelo peso dos veículos, porém, grande parte desses buracos são causados pela má execução das obras nas gestões antigas, algo que estamos tendo que resolver agora”, lamenta Garcia.

Quanto ao tempo necessário para solucionar esta questão, o secretário afirma que a prefeitura trabalha a médio prazo. “Só neste ano, por exemplo, já levantamos cerca de 350 tampões e, desde 2021, foram mais de 800 somente durante os serviços de recuperação asfáltica. Pretendemos acabar com este problema o quanto antes possível”, completa.

A prefeitura ainda garante que desde 2021 todos os contratos de obras no asfalto possuem o nivelamento dos "tampões" como item obrigatório. Entretanto, em trechos que passaram por recentes remodelações, como na rua Santana, é perceptível que essa promessa não está sendo cumprida e a Capital continua acumulando novos pontos de abertura no asfalto dia após dia.

De todo modo, nesta quinta-feira (14), foi iniciado um processo de nivelamento e substituição de 300 tampas de bueiros em Porto Alegre, por ano. Num primeiro momento, serão atendidas 15 vias da cidade, com a avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, sendo a primeira a receber os serviço.

LEIA TAMBÉM: Veja como proteger sua saúde durante onda de calor no Rio Grande do Sul

Esta ação surge como consequência de um acordo realizado entre a SMSUrb e a empresa Eco Projetos e Construções. Embora tenha sido assinado em julho, as obras só iniciaram neste mês. O valor será de R$1.410.866,28. Além do nivelamento, a empresa confeccionará as tampas em concreto, contendo no interior o tampão de ferro que substituirão as tampas antigas.