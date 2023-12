Governo do RS define nova data para leilão do Cais Mauá

A novela da concessão do Cais Mauá terá um novo capítulo em fevereiro de 2024: o governo do Rio Grande do Sul publicou, nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Estado, a nova data para a realização do leilão de concessão da infraestrutura. O certame ocorrerá na B3, em São Paulo, em 6 de fevereiro, às 10h. Com isso, a data de recebimento de propostas por parte dos interessados mudará para 31 de janeiro. As informações foram divulgadas pelo site do governo do Estado.

data prevista para o leilão em 14 de dezembro atende a pedidos dos interessados em participarem do leilão. O conteúdo do edital, que foi analisado previamente pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), não será modificado. Em setembro, o governo havia publicado edital com. A alteração, segundo o Palácio Piratini,. O conteúdo do edital, que foi analisado previamente pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), não será modificado.

o governo estava confiante no novo leilão que não atraiu interessados Em novembro, o secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Maciel Capeluppi, disse quee que o desfecho seria diferente da tentativa do ano passado,

O projeto foi elaborado pela Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ) em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O período da concessão do Cais Mauá à iniciativa privada será de 30 anos. O Piratini, em seu site, disse que a concessão inclui "investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a ampla revitalização e qualificação do local."



O trecho concedido será da Usina do Gasômetro até a Estação Rodoviária de Porto Alegre, com extensão de três quilômetros e área de 181,2 mil metros quadrados. O vencedor da licitação terá o compromisso de, nos cinco primeiros anos de concessão, reestruturar o patrimônio histórico (armazéns tombados e pórtico central) e revitalizar as docas. Ao todo, são 12 armazéns e três docas, estas com possibilidade de edificações para uso residencial e corporativo. O site do governo estadual também informou que "a livre circulação para as pessoas está garantida e será proibida a cobrança de ingresso para acessar o Cais a pé."