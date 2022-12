Leilão para revitalização do Cais Mauá será remarcado após ausência de interessados na primeira disputa

O leilão para revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre será remarcado devido à ausência de empresas interessadas em participar da primeira disputa, que estava agendada para 12 de dezembro, na B3, em São Paulo. O prazo de apresentação de concorrência se encerrou às 12h desta quarta-feira (7). Ainda não há previsão de nova data para o leilão

Segundo o secretário-executivo de Parcerias do governo do Estado, Marcelo Spilki, o cenário macroeconômico não está favorável para investimentos, o que pode ter afastado interessados no projeto. “O leilão deserto também nos dá a oportunidade de ouvir o mercado e eventualmente realizar ajustes no projeto para relançá-lo em 2023”, afirma Spilki.

Elaborado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Consórcio Revitaliza, o projeto é um dos pioneiros na estruturação de ativos imobiliários em modelo de parceria público-privada (PPP), com foco no desenvolvimento sustentável e no resgate da relação histórica do cais com o Guaíba.