Leilão do Cais Mauá tem nova alteração de data

Devido à solicitação das empresas interessadas na estruturação imobiliária no modelo de parceria público-privada (PPP) para revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre, o governo do Estado fez alterações no edital e o leilão foi, novamente, adiado. Agora, a data é 12 de dezembro, na B3, em São Paulo.

A retificação do edital, publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (31), prevê modificações na qualificação técnico-operacional, para ampliar a competitividade do certame. As alterações resultam de interações e solicitações das empresas interessadas, e ocorrem desde o lançamento do edital, em agosto.

O projeto, elaborado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Consórcio Revitaliza, é um dos pioneiros na estruturação de ativos imobiliários em modelo de PPP, com foco no desenvolvimento sustentável e no resgate da relação histórica do cais com o Guaíba.

Os investimentos previstos em restauro, urbanização e revitalização somam R$ 355 milhões para as áreas concedidas. Outros R$ 20,5 milhões serão gastos anualmente para operação e manutenção das áreas sob concessão, ao longo de 30 anos de contrato. Além disso, haverá um conjunto de investimentos que serão realizados para o desenvolvimento imobiliário na área das docas do Cais Mauá, de acordo com o potencial construtivo.