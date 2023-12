Prefeitura de Porto Alegre e CIEE buscam inclusão de jovens no mercado

Durante solenidade para assinatura de um Termo de Cooperação entre a administração pública de Porto Alegre e o CIEE-RS para a execução do Programa Jovem 360, na manhã desta terça-feira (12), o prefeito Sebastião Melo sinalizou interesse em investir dinheiro para a inclusão dos jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. O evento, que ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal, na Capital, soma-se a uma série de iniciativas firmadas nesse sentido pela prefeitura nos últimos dias.

Ao ressaltar a importância do projeto que oferecerá bolsas a 150 estudantes porto-alegrenses com idades entre 14 e 29 anos a partir de janeiro de 2024, Melo lembrou as recentes ações da administração. "Na semana passada, neste mesmo salão, lançamos um programa junto com o Senac com 2,7 mil vagas para qualificação profissional. Ontem estive no Pão dos Pobres assinando compromisso com o trabalho de aprendizagem profissional. E queremos fazer ainda mais: estou disposto a disponibilizar um porquinho de dinheiro público nesta área”, comprometeu-se o líder do executivo municipal.

Ao todo, o CIEE-RS irá destinar R$ 3 milhões para a capacitação de 300 alunos gaúchos inscritos no CadÚnico, sendo 150 em Porto Alegre, 100 em Santa Maria e 50 em São Leopoldo. O presidente da entidade, Marivaldo Antonio Tumelero, ressaltou o seu comprometimento com o projeto. “Após esta experiência, se precisarmos aportar mais recursos, iremos fazer. Temos certeza absoluta do sucesso deste programa, que dará oportunidade e uma vida mais digna a estes jovens e suas famílias”, ressaltou.

A adesão do município à iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMAP), e a indicação dos jovens é feita pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) – que já inscreveu 46 pessoas na primeira turma. A Secretaria Municipal de Saúde prestará assessoria médica e a promoção de atividades esportivas está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude.

Segundo o secretário-adjunto da SMAP, Richard dos Santos Dias, o êxito deste plano passa pela união de esforços. “Todos juntos podemos ajudar os estagiários municipais para que possam entrar mais bem preparados no mercado de trabalho”, concluiu Dias.



Programa Jovem 360



O CIEE-RS oferecerá atividades de formação e acompanhamento aos jovens pelo período de um ano, com previsão de início em janeiro de 2024, prestando exames médicos e psíquicos, supervisão nutricional e doações de cestas básicas. As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, entre as 9h ao meio-dia e das 14h às 17h, nas unidades locais do CIEE-RS (na Capital haverá também espaço nas quadras esportivas da Orla do Guaíba).

Entre as ações previstas estão incluídas oficinas, cursos (profissionalizante, robótica educacional e informática básica), palestras, rodas de conversas, entre outras. Também serão trabalhados temas como educação, cidadania, convivência, profissionalização e inclusão digital.