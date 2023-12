Ufrgs divulga listão do vestibular 2024 e orientações aos aprovados

O listão do aprovados no vestibular 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi divulgado nesta segunda-feira (11). Os candidatos podem conferir a relação completa no site vestibular.ufrgs.br/cv2024, onde está apresentada a posição geral. Os listados devem providenciar a documentação exigida para a ocupação da vaga de graduação, conforme a modalidade de ingresso. A documentação obrigatória, relacionada no Manual do Candidato, deve ser encaminhada, via portal do candidato, começa nesta terça-feira (12), a partir das 9h, e vai até o dia 18 de dezembro.

As provas do vestibular da Ufrgs foram aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro. Foram oferecidos 4.023 vagas em 97 opções de graduação, com ingresso no primeiro e no segundo semestres letivos de 2024. Os candidatos não relacionados no listão devem acompanhar os chamamentos para vagas remanescentes, que começam no dia 19 de dezembro.

O processo de matrícula na graduação da Universidade é realizado em duas etapas. A primeira fase é feita com o envio dos documentos obrigatórios pelo portal do candidato. Entre a terça-feira (12) e o dia 18 de dezembro, os aprovados anexam, nas abas correspondentes, toda a documentação exigida para a sua modalidade de ingresso, em forma de arquivos digitalizados. Esses arquivos devem estar legíveis, em boa qualidade, sem cortes ou rasuras, possuir no máximo 5 MB de tamanho e estar nos formatos: .jpg;.jpeg ou .pdf. É possível utilizar scanner ou um telefone celular (com boa resolução de câmera) para as digitalizações.

A Ufrgs disponibilizou canais para o atendimento de dúvidas dos aprovados. Para auxílio no processo de envio, os estudantes podem procurar os atendimentos online ou presencial: no site www.ufrgs.br/ingresso; no e-mail [email protected] (respondido de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h); no telefone (51) 3308.4800 (segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) e no portal do candidato.

O atendimento presencial para candidatos em processo de ingresso nos cursos de graduação da Universidade funciona das 9h às 17h (sem fechamento para almoço), de segunda a sexta-feira, no anexo 1 da Reitoria, no Campus Centro, na avenida Paulo Gama, 110, próximo à Sala Redenção - cinema Universitário, em Porto Alegre. No local, os interessados podem conversar e tirar dúvidas sobre a documentação necessária para o ingresso.

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) informa que os candidatos aprovados e não selecionados no listão continuam concorrendo às vagas remanescentes. Pelo vestibular, não há necessidade de inscrição em lista de espera, pois todos aqueles que não foram eliminados (veja os critérios de eliminação no item 7 do edital do concurso) estão automaticamente aptos para os chamamentos seguintes. O ordenamento, com a classificação dos candidatos, será atualizado posteriormente no site de divulgação de dados de chamamentos.



As chamadas para as vagas remanescentes na Universidade estão programadas para os dias 19 e 27 de dezembro, além de 4 de janeiro, com possibilidade de novas datas, de acordo com a disponibilidade de vagas. Os editais de chamamento serão publicados na página da Pró-Reitoria de Graduação, com divulgação no portal da Ufrgs. A confirmação de interesse poderá ser solicitada posteriormente, com andamento dos chamamentos.