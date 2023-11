Primeiro dia de vestibular da Ufrgs iniciou tranquilo em Porto Alegre

O primeiro dia do vestibular 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ocorrido na tarde deste sábado (25), iniciou tranquilo para os candidatos que compareceram ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos (conhecido como Julinho), em Porto Alegre. A maioria dos vestibulandos chegou cerca de 15 minutos antes da abertura dos portões - às 13h33min -, enquanto boa parte dos candidatos já aguardava em frente ao prédio desde às 12h30min. A partir do sinal, que soou às 14h, os vestibulandos têm 5 horas e 30 minutos para fazer a redação e responder as 60 questões das provas de História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática.

Enquanto o acesso dos estudantes ao interior do colégio ainda não havia sido liberado, muitas pessoas buscaram locais com sombra para se proteger da temperatura, que marcava em torno de 25º. Quem enfrentou a espera no sol precisou beber bastante água. Mesmo com o calor, o clima era descontraído, com muitos estudantes conversando entre si e outros acompanhados dos pais. Algumas pessoas usaram sombrinhas, outras sentaram na grama ou nos bancos embaixo de árvores na Praça Piratini, em frente à instituição.

Muitos candidatos que compareceram ao colégio Júlio de Castilhos neste sábado estavam ali para participar do concurso pela primeira vez. Foi o caso de Yasmin Biaggi Ramiro, 17 anos, candidata a uma vaga na Faculdade de Medicina Veterinária. "Decidi realizar a prova neste fim de semana para ter uma experiência, mas pretendo me preparar melhor no ano que vem, fazendo curso pré-vestibular", ponderou a estudante, que ainda está cursando o 3º ano do Ensino Médio.

Pleiteando por uma vaga na Faculdade de Direito, a candidata Rafaela Duarte, 19 anos, também era novata na prova de vestibular da Ufrgs até o início da tarde deste sábado. "Já fiz prova para o Enem, mas tenho consciência de que é tudo bem diferente: desde o estilo de redação e os tipos de questões até a pontuação", comentou. "Estou confiante para a prova de hoje, mas a de amanhã me deixa mais nervosa", emendou.

Na contramão, o estudante Felipe Pedroso (18 anos) afirmou se sentir preparado para realizar ambas as provas do concurso, a fim de ingressar na Faculdade de Engenharia Mecânica. Sozinho, com ar concentrado, ele foi um dos primeiros a chegar no entorno do prédio e esperou a abertura dos portões na sombra, com ar de serenidade. "Fiz curso pré-vestibular e estou bem tranquilo", garantiu.

O concurso prossegue neste domingo (26) à tarde, com aplicação das provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química, também com duração de 5 horas e 30 minutos. Nesse mesmo dia, será divulgado os gabaritos das provas deste sábado, a partir das 9h, pelo site da Universidade. Os gabaritos das provas de domingo serão divulgados na segunda-feira (27), a partir do mesmo horário e no mesmo local. Já o listão de aprovados está programado para até às 17h de 11 de dezembro.

Além de Porto Alegre, os exames do vestibular da Ufrgs acontecem nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, e Tramandaí. Nesta edição do processo seletivo, 22.137 candidatos disputam às 4.023 vagas ofertadas pela instituição, distribuídas em 97 cursos de graduação, disponíveis com ingresso no primeiro e segundo semestre do ano que vem.

