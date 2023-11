Vestibular da Ufrgs acontece neste final de semana; confira as orientações

nos municípios de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí. O local específico da prova de cada indivíduo pode ser conferido no Portal do Candidato . Acontecerá nesse sábado (25) e domingo (26) as provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). As provas serão aplicadasO local específico da prova de cada indivíduo pode ser conferido no

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da instituição, em seu edital, pede que os candidatos cheguem às 13h30min no local de prova, sendo que os portões para ingresso serão fechados às 14h, e após isso a entrada é proibida. A saída é permitida somente depois de duas horas de prova.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) já divulgou que fará um reforço no atendimento de candidatos, somente para as áreas das zonas Leste e Sul da Capital, com a linha 3752 - Agronomia/UFGRS que vai circular nos dois dias de prova, no sentido Centro-bairro, sendo que na zona sul haverá a ativação da linha 286 - Belém Velho/Cristal/UFRGS, em ambos os sentidos, apenas no segundo dia de prova.

O primeiro dia será constituído por uma prova de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação. Já no domingo, as provas aplicadas serão de Biologia, Física, Geografia, Química e uma Língua Estrangeira Moderna, à escolha dos candidatos no ato de inscrição. O gabarito da prova de sábado será publicado domingo às 9h, e o do segundo dia da prova, na segunda-feira, no mesmo horário.

Orientações

A Coperse orienta, conforme edital, que os candidatos só mantenham consigo, durante a realização da prova, caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha, documento de identidade.

Qualquer tipo de consulta, assim como o porte de telefone celular, fones de ouvido, relógio ou outros aparelhos eletrônicos não são permitidos e, caso sejam levados ao local de prova, deverão ser acondicionados em embalagens fornecidas pela instituição, permanecendo lacrados até o fim da aplicação da prova. Além de que, o uso de bonés, chapéus ou semelhantes não é permitido. Demais pertences ficarão com os candidatos, mas devem ser mantidos embaixo da classe ou cadeira.

Considerando os recentes eventos climáticos que atingiram o Estado, a Comissão informou por meio de nota também a orientação para que os candidatos verifiquem, definam como será o deslocamento e se dirijam com antecedência ao seu local de prova, considerando a possibilidade de imprevistos.

A Ufrgs informou que os impactos causados pelos eventos climáticos recentes estão sendo acompanhados pela universidade, no entanto, não há nenhuma alteração prevista nas datas, horário e locais de aplicação.

Densidade

Segundo a Ufrgs, essa edição do vestibular tem um total de 22.137 inscritos para 4.023 vagas, sendo que a maior parte está na modalidade de ingresso de acesso universal (13.208), seguido de Ensino Público independentemente da renda familiar (5.570) e Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos (1.746).

Os cursos com maior densidade, relação de candidatos por vaga, são medicina (70,59), psicologia diurno (27,46) e noturno (20,9), biomedicina (18,04) e ciência da computação (16,13)

Demais orientações podem ser consultadas no Portal do Concurso Vestibular 2024, incluindo o edital, manual do candidato e densidade.