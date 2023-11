Tempo seco no Estado auxilia na reconstrução das cidades

O tempo irá colaborar para a remobilização dos municípios do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Com a temperatura se mantendo firme e clima seco em grande parte do Estado, o final de semana será de sol e grande amplitude térmica, típica da primavera. Em Porto Alegre, a situação será a mesma, ajudando no recuo do Guaíba.

LEIA AINDA: Guaíba recua e volta a ficar abaixo da cota de inundação



Uma das poucas regiões que não deve contar com a volta do calor, é a dos Campos de Cima da Serra, onde são projetadas temperatura entre 6 e 8°C. Ao mesmo tempo, no Oeste e Noroeste, as máximas devem se aproximar dos 30°C.

A Capital será beneficiada com a manutenção do tempo firme, possibilitando o retorno dos porto-alegrenses aos parques. Nesta sexta-feira (24), a máxima deve ficar na casa dos 26°C, enquanto a mínima ficará nos 14°C. A situação climática só mudará na próxima terça, com o retorno das chuvas.