Parada Livre movimenta Porto Alegre com 32 atrações

A 26ª Parada Livre ocorre neste domingo (10), no Parque Farroupilha (Redenção) em Porto Alegre. Com o tema “TRANSgredir e TRANSar, direito de todes”, o evento contou a presença de 16 organizações e de 32 atrações (entre shows, performances e DJs), além de 9 trios elétricos.

A programação teve início às 12h, com abertura e apresentações no palco principal instalado perto aos espelhos d’água, que segue até por volta das 16h, quando se iniciou a marcha com trios elétricos ao redor do parque. O evento tem encerramento oficial marcado para às 22h.

As apresentações do palco contaram com falas de organizações formadas por pessoas LGBTQIAPN+ ou por aliados. "Sem essas organizações não há luta, elas que ajudam a construir a luta e ajudam a construir o evento", disse um dos apresentadores ao publico.

Entre as organizações presentes, estiveram a “Mães pela diversidade”. “Nossa luta é em parceria com a comunidade, pra dizer que LGBT tem família, tem mãe, tem pai, avó e filho. A gente não quer que nossos filhos sejam mera estatística, eles tem tanto direito quanto qualquer outro, e é por isso que a gente luta”, ressalta a coordenadora da ONG no Rio Grande do Sul, Renata dos Anjos.

Estiveram presentes, também, representantes políticos como a deputada federal Maria do Rosario (PT), a vereadora Daiana Santos (PCdoB), o vereador Giovani Culau (PCdoB), entre outros.