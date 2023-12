Parada livre de Porto Alegre contará com ações da prefeitura

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou em seu site a lista de serviço que serão disponibilizados neste domingo (10), durante a realização da 26ª Parada Livre. O evento ocorre a partir das 12h no Parque Farroupilha (Redenção) e terá como objetivo a conscientização sobre os direitos das pessoas LGBTQIAPN+. Além de apresentações no palco principal, a parada também contará com uma marcha acompanhada por trios elétricos pelo entorno do parque.