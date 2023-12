Porto-alegrenses escolhem representantes do Conselho Tutelar

Moradores da Microrregião 1 de Porto Alegre podem votar, neste domingo (10), para escolher os novos membros do Conselho Tutelar em seis bairros da Capital. Para votar, o eleitor precisa estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e levar um documento de identificação com foto. As sessões serão abertas às 8h30, com previsão de encerramento às 17h, podendo haver prorrogação em caso de fila. Confira neste link os locais de votação.