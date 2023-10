Eleição para conselheiros tutelares em Porto Alegre mobiliza mais de 43 mil votantes

A eleição para escolha dos conselheiros tutelares de Porto Alegre ocorreu com tranquilidade neste domingo (1), com a participação de 43.908 eleitores, superando 2019, que teve 43.754 votantes. Neste ano, foram 163.522 votos válidos, 41.923 brancos e 13.913 nulos. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre, e a lista dos 45 conselheiros e 90 suplentes pode ser conferida no site da administração pública. A confirmação oficial dos nomes dos novos conselheiros para a gestão 2024-2027 deve ser feita até 25 de dezembro.