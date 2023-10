Tranquilidade marca eleição ao Conselho Tutelar na Capital

Desde às 8h30 da manhã, eleitores têm se dirigido aos 74 locais de votação em Porto Alegre e não tem enfrentado demora para votar na eleição do Conselho Tutelar neste domingo (1º), segundo informações da prefeitura. Até o meio-dia não houve registro de problema com as 273 urnas. Ao todo, são 254 candidatos na disputa. O processo termina às 17h. É possível votar em até cinco candidatos. Apenas a microrregião 1 teve a votação adiada em consequência das fortes chuvas.



A eleição é organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e com apoio do governo municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O prefeito Sebastião Melo votou no final da manhã, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Monte Líbano.



“É o conselheiro tutelar que cumpre o fundamental papel de proteger as nossas crianças e adolescentes, amparado no ECA. Decidimos adiar a votação em locais atingidos pela enchente, Ilhas e parte da Zona Norte, mas no restante da cidade a votação segue com tranquilidade”, disse Melo.



Para o secretário da SMDS, Léo Voigt, é um dia de celebração da cidadania. "É a oportunidade da sociedade fortalecer a defesa das crianças e adolescentes e exercer a cidadania."

O que é o Conselho Tutelar?