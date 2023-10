Eleição do Conselho Tutelar: saiba como votar neste domingo

site

A eleição de Conselhos Tutelares ocorrerá neste domingo (1°), em 9 das 10 microrregiões de Porto Alegre. A microrregião 1, que inclui os bairros Anchieta, Arquipélago, Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo, teve a votação adiada em decorrência dos alagamentos causados pela chuva dos últimos dias. O pleito está sendo organizado pela comissão eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Serão eleitos 5 conselheiros tutelares titulares e 10 suplentes para cada uma das microrregiões da Capital. Nesteestão todas as informações.

Quem pode votar?

Todos os cidadãos que possuem título de eleitor e em situação regular com a Justiça Eleitoral até 3 de julho deste ano. Quem estiver irregular após esta data não está habilitado a votar.



Quais documentos levar na votação?

É necessário apresentar aos mesários um documento de identificação com foto (por exemplo, RG, CNH ou Passaporte). O título de eleitor é opcional. Não será usada biometria nesta votação.



Quais são os locais de votação?





Além disso, a eleição de Conselhos Tutelares possui menos locais de votação do que eleições municipais ou nacionais, então a seção que consta no não será considerada neste pleito. Neste link neste link

É preciso ficar atento à qual microrregião na qual o eleitor está cadastrado. O título de eleitor está registrado automaticamente em uma microrregião específica, por isso a tentativa de efetuar o voto em uma microrregião diferente não será efetiva. Além disso, o eleitor só pode votar em candidatos da mesma microrregião que está registrado. O voto em candidatos de outras microrregiões será computado como nulo.Além disso, a eleição de Conselhos Tutelares possui menos locais de votação do que eleições municipais ou nacionais, então a seção que consta no não será considerada neste pleito.pode ser consultada a relação de candidatos por microrregião euma ferramenta que indica o local de votação.

Até que horário é possível votar?

A votação inicia às 8h30 e encerra às 17h. Caso haja fila, a partir das 17h, será feita a distribuição de senhas para que todos eleitores possam depositar seu voto.



Votos

Cada eleitor possui cinco votos disponíveis. Cada um deles precisa necessariamente ser preenchido, seja com voto válido ou com voto branco/nulo. Fica a cargo do eleitor decidir votar em apenas um candidato ou mais de um. Cada candidato só pode receber um voto por eleitor, ou seja, se o eleitor depositar 5 votos em um mesmo candidato, ele preencherá sua votação, mas o candidato só receberá um voto.



Números

Os candidatos das microrregiões 1 a 9 possuem números de urna de quatro dígitos. Os candidatos da 10ª microrregião possuem número de urna com cinco dígitos. Esta diferença ocorre porque os números de candidatos iniciam com o número da microrregião. Os candidatos e suas respectivas microrregiões podem ser conferidos neste link.