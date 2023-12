Dia de Nossa Senhora Conceição: quais cidades aderiram feriado no RS

Oito de dezembro marca o dia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A data é feriado em 11 capitais do Brasil e em diversos munícipios. A celebração católica é a concepção da Virgem Maria.

O termo “Imaculada Conceição” significa, ao pé da letra, "concepção sem mancha". Isso significa que Maria, provedora de Jesus Cristo, foi preservada da mancha (ou mácula) do pecado desde o momento de sua concepção.



A Imaculada Conceição é um dogma da fé católica, proclamado no dia 8 de dezembro de 1854, festa da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX.

No Brasil as capitais que fazem feriado com interrupção de serviços públicos e realização de programação religiosa são: Salvador (BA), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE), Teresina (PI), Manaus (AM), Belém (PA), Boa Vista (RR) Cuiabá (MT) e Belo Horizonte (MG).

No Rio Grande de Sul, a capital Porto Alegre não para as atividades. Entretanto a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na avenida Independência, tem programação especial aos fiéis. Desde o dia 5, está sendo realizada a Festa Padroeira Imaculada Conceição com missas realizadas todos os dias. Nesta sexta-feira (8), ocorrem diversas celebrações. Sendo elas às 8h, 10h, 12h, 15h, 17h e 19h. Logo após, as 20h será realizada uma procissão na Praça do Rosário.

Cidades do interior do Estado que possuem a santa como padroeira, diferentemente de Porto Alegre, fazem feriado. Entre elas, estão: Santa Maria, Cachoeira do Sul, Barra do Rio Azul, Viamão, São Leopoldo, Osório, Alegrete, São Jerônimo, Santiago, Piratini, Sapucaia do Sul e Passo Fundo.

Em Cachoeira do Sul, ocorreou missa em homenagem à padroeira da cidade na Catedral Nossa Senhora da Conceição às 10h, promovida pela Diocese juntamente com a prefeitura da cidade.



Em São Leopoldo, será realizada uma novena em honra à Nossa Senhora da Conceição, na paróquia da Praça Tiradentes, no centro da cidade, às 19h. Por conta do feriado, a prefeitura não terá expediente.