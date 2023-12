Prefeito de Xangri-Lá sanciona lei do novo Plano Diretor

lei complementar nº 148 aumentam o limite de altura dos prédios entrarão em vigor 90 dias após a data da publicação, mais precisamente em 4 de março de 2024. Foi sancionada em 1º de dezembro e publicada na última segunda-feira (4) ado novo Plano Diretor de Xangri-Lá. As regras revisadas, que, entre outras alterações,

“Até esta data, o antigo plano ainda estará em vigor. Estamos colaborando com a Secretaria de Planejamento para organizar todas as informações e materiais, tornando-os intuitivamente acessíveis no site. Em breve, a aba Novo Plano Diretor 2024 estará disponível para acesso em nosso site”, informa a prefeitura de Xangri-Lá através de nota.

Conforme o texto da lei, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Xangri-Lá se compõe de documentos gráficos, mapas, tabelas, representações espaciais, subsídios técnicos norteadores das políticas e cenários a serem adotadas na construção da Política Urbana do Município.