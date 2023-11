Por que todos vereadores votaram a favor do Plano Diretor de Xangri-Lá

polarização da comunidade de Xangri-Lá nos últimos meses acerca do novo Plano Diretor não se refletiu na votação realizada nesta segunda-feira (27). Na Câmara de Vereadores do município, todos votaram a favor do projeto na votação realizada nesta segunda-feira (27). Na Câmara de Vereadores do município,, que prevê o aumento do limite de altura de prédios, até então de sete pavimentos.

A votação ocorreu na sequência da leitura do texto de quase 300 páginas através de um programa de inteligência artificial. O processo iniciou por volta das 15h e seguiu até quase às 22h.



A mesa, presidida por Geovane Nazário Laurentino (PSD), contou com a presença de Francisco da Silva Pereira (PTB), Eduardo Jardim Alves (PP), Davi Borges (MDB), Aldacir Jacaré (MDB), Cleomar Gnoatto Vargas (PTB), Sérgio Tadeu dos Santos (PDT), Vivia Quadros (PTB) e Jorge Luis Nicolau (PDT).



Confira trechos da defesa de cada vereador:



Sérgio Tadeu dos Santos (PDT):

“A alteração do Plano Diretor não é para nós, hoje, é para as famílias, as crianças. Temos que respeitar quem investe e sustenta a nossa cidade. Xangri-Lá é avante, pois tem pessoas que estão investindo tudo que tem em prol do nosso município.”



Davi Borges (MDB):

“O Plano Diretor é importante para o crescimento do município. Temos que ouvir construtores, corretores e moradores. A participação do MP foi importante também pelo equilíbrio, para as coisas não desandarem para um lado só. A última atualização foi há 15 anos, estava na hora de uma mudança. Xangri-Lá é o que é por causa dos condomínios.”



Eduardo Jardim Alves (PP):

“Sempre quero o melhor desse município, sou neto e sobrinho dos nomes deste plenário e desta casa. O Plano começou em outro governo, e demos continuidade. Escutamos muitos xingamentos, mas trabalhamos muito. Esse plano diretor foi muito debatido e questionado, mas chegamos a um denominador comum.”



Francisco da Silva Pereira (PTB):

“Ouvimos tanta besteira na rua. Os corretores e empresários sempre ao nosso lado. O prefeito foi o braço direito. Só quem ganha é o nosso município, o nosso povo.”



Aldacir Jacaré (MDB):

“Hoje é um dia histórico para o município de Xangri-Lá. Não queremos transformar Xangri-Lá em Santa Catarina ou em Capão da Canoa. Conseguimos, a partir de hoje, pensar Xangri-Lá do futuro.”



Vivia Quadros (PTB):

“Quando o plano veio a ser debatido nesta casa, sempre se falava em dois lados: a comunidade e os corretos. Mas vocês são a comunidade (investidores, empresários, corretores). Vivemos em uma sociedade democrática e o MP nos deu confiança para votar neste plano diretor. Até então, a responsabilidade estava com o Executivo e o Legislativo, hoje a responsabilidade está com vocês também (empresários).”



Jorge Nicolau (PDT):

“Temos preocupação com o saneamento, assim como os próprios corretores e construtores. Que essa preocupação possa ir adiante. Que através da Aegea possa ser cobrada essa questão.”



Cleomar Gnoatto Vargas (PTB):

“Chegamos ao fim e tenho certeza que Xangri-Lá vai crescer. Digo sim pelo crescimento de Xangri-Lá.”