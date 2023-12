Giovanni Tumelero recebe título de Dirigente Cristão 2023 pela ADCE

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (7), o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, foi homenageado pela Associação de Dirigentes CrLEIAistãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE/POA). Pela relevância das suas ações em prol da transformação social, o empresário recebeu a distinção mais importante da entidade: Dirigente Cristão de 2023.

Ao entregar o troféu ao agraciado, o conselheiro fiscal do Badesul, Kalil Sehbe Neto, ressaltou a importância de se dar prosseguimento aos preceitos cristãos, "independentemente da faixa etária". Para ele, Tumelero "carrega a história brilhante da família, que agrega muito à comunidade".

Nesse sentido, o presidente da ADCE, Francisco Lumertz, ressaltou que um dos critérios para a escolha do agraciado do ano foi a renovação. "O Giovanni representa a continuidade da nossa proposta. O Jornal do Comércio tem uma tradição de apoio à ADCE. Assim como seus antecessores, ele é uma pessoa de valor, de bons hábitos, que a gente admira. Nada mais justo do que poder reconhecê-lo nessa construção", concluiu Lumertz.

Nas palavras do diretor-presidente do JC, "esta conquista demonstra a continuação de um relacionamento iniciado há décadas". Tumelero ressalta que faz parte da quarta geração da famíia que acompanha o trabalho desta instituição: "Minha bisavó já pensava no trabalho como uma forma de desenvolvimento social, sempre pautada na fraternidade e no bem comum. E são esses valores que pretendo continuar seguindo".

Após a missa e a solenidade ocorrida no Tecnopuc, o grupo seguiu para reunião-almoço no Restaurante Panorama Gatronômico, no Campus da PUCRS. Dentro da programação, o fundador da Getnet e CEO da 4all, José Renato Hopf, palestrou sobre a necessidade de atualização das empresas para acompanhar a transformação digital. "Como a tecnologia pode gerar impacto na vida das pessoas. O primeiro item responsável pela revolução digital foi o smartfhone, juntamente com a tela touch. Estas criações levaram a grandes mudanças na economia e na sociedade", resumiu Hopf.

A organização sem fins lucrativos tem como objetivo principal a promoção entre os líderes empresariais e empreendedores a formação e a implementação de uma economia que sirva em primeiro lugar às pessoas e o bem comum de toda a humanidade. Na ocasião, receberam o título de "Adeceano 2023" os associados Cézar Saldanha Souza Junior e Tito Lívio Goron.