Evento da ADCE Porto Alegre aborda transformações na Era Digital

Nesta quinta-feira (9), o Papo Amigo da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) de Porto Alegre abordas as transformações na Era Digital. A reunião-almoço contará com a presença do CEO do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, e o CEO do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), Lucas Baldisserotto.

• LEIA TAMBÉM: Giovanni Jarros Tumelero assume a presidência do Jornal do Comércio

A reunião acontece das 12h às 14h no Espaço Gourmet da Sociedade Libanesa de Porto Alegre (Rua Barão do Rio Grande, 10 - Boa Vista). O valor é de R$ 45,00 para associados e de R$ 50,00 para os demais. O preço do estacionamento no local é de R$ 7,50.

O evento tem o apoio do CIEE-RS, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA). O Jornal do Comércio é parceiro da iniciativa.