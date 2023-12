A prefeitura de Porto Alegre prevê plantar 3,5 mil árvores em 2024. Dessas, 2 mil são para o sistema viário e 1,5 mil para áreas de preservação permanente. O pregão para contratar a empresa que será responsável pela arborização, marcado para a próxima quinta-feira (7), acontece após rescisão com a empresa contratada neste ano que, segundo a prefeitura, não conseguiu dar conta da logística necessár5ia para o plantio das mudas. O plantio inteligente, ou seja, considerando as necessidades das plantas e as especificidades de Porto Alegre, deve começar em março do próximo ano.

Segundo a coordenadora de Arborização Urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus), Verônica Riffel, o plantio viário será distribuído entre bairros que carecem de árvores e outros em que há necessidade de substituição das plantas antigas. "Identificamos bairros menos arborizados. Ao mesmo tempo, temos árvores envelhecendo em locais em que a população já está acostumada com ruas arborizadas. Então, a ideia é ampliar e conservar a arborização", explicou.

De acordo com ela, a prioridade será para mudas nativas ou que se adaptam bem ao clima porto-alegrense, como os Jacarandás que, embora sejam consideradas árvores exóticas, convivem com as particularidades da região. "O plantio inteligente vai desde a escolha da árvore certa para o lugar certo até o estabelecimento da muda, que acontece com manutenção contínua e resulta em árvores que contribuem com a qualidade de vida dos moradores de Porto Alegre", ponderou.

As estruturas urbanas, como iluminação, edificações e pavimentos precisam ser consideradas na hora do plantio. Segundo Verônica, este é um sistema complexo, que exige algumas modificações para permitir o desenvolvimento da planta. "Embaixo das calçadas, por exemplo, existe um mundo de estruturas. Às vezes, fica ali uma camada de pavimento que impede o crescimento total da planta. Identificamos várias plantas anãs, que não se desenvolvem, como se estivessem em vasos. Assim, se a raiz não for profunda, com os eventos climáticos, elas ficam mais suscetíveis à queda", afirmou.

O valor previsto para a arborização é de R$ 3.611.483,33, oriundos do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (Fumproamb) para um contrato de 12 meses, que poderá ser prorrogado. O edital prevê, ainda, serviços de materiais e serviços de apoio, contratação de funcionários, abertura de canteiros, plantio de árvores, forrações e plantas ornamentais, irrigação, poda de condução e tutoramento.