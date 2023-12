Porto Alegre deve instalar 20 equipamentos para monitorar o ar em 2024

Depois de, pelo menos, oito anos, Porto Alegre terá medidores de qualidade do ar. O anúncio foi feito pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, durante a 28ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (COP 28), em Dubai. Serão 20 equipamentos, que somam um investimento de cerca de R$ 3 milhões. Inicialmente, os medidores serão instalados em quatro bairros onde foram identificados riscos para ondas de calor. A licitação para implementação dos equipamentos deve acontecer até o final do primeiro semestre de 2024 e a operação deve começar até o final do ano.

Os bairros com maior risco de ondas de calor, identificados pelo Plano de Ação Climática realizado pela prefeitura, são Bom Jesus, Vila João Pessoa, Bom Fim e Cidade Baixa, assim como bairros com alta densidade populacional e grande fluxo de veículos. "Inicialmente iremos aplicar os medidores nesses bairros, mas a ideia é que o restante dos aparelhos seja instalado em diversas regiões da cidade", disse o secretário.

Os medidores novos irão fornecer, por meio de um software, relatórios mensais com dados e principais horários de concentração de poluentes atmosféricos e parâmetros meteorológicos em uma plataforma de acesso público. Conforme o secretário, os equipamentos antigos, sem manutenção, ficaram ultrapassados. "Estávamos utilizando dados de entidades parceiras, como universidades, mas isso era muito restrito, ainda mais em uma realidade climática da vez mais extrema. Os medidores antigos já estão sem tecnologia adequada", ponderou. O secretário afirmou que os novos aparelhos são menores e devem se adaptar facilmente ao visual da cidade.

Além disso, os aparelhos terão capacidade para identificar os níveis de concentração de substâncias poluentes formadas por fumaça, poeira e materiais suspensos no ar de pequeno tamanho. Também serão detectados gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e ozônio, produzidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis, combustão de motores a diesel e algumas atividades industriais.

Segundo Bremm, a ideia da prefeitura é que a empresa que irá instalar os equipamentos também cuide da plataforma, realizando o acompanhamento dos dados e das iniciativas que estão sendo realizadas na cidade, bem como para servir de embasamento para novas políticas públicas. "Os medidores são estratégicos e fazem parte de um conjunto de iniciativas que surgiram e surgirão do Plano de Ação, como as áreas verdes. Vamos acompanhar a evolução desse projeto, poderemos ser mais assertivos no plantio", considerou.