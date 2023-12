Na COP-28, RS busca R$ 37,5 milhões para financiar projetos ambientais

O Rio Grande do Sul participa da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-28), que acontece a partir desta quinta-feira (30) e segue até dia 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. Nas reuniões com bancos de fomento internacional, o governo pretende levar sete projetos financiáveis em diversas áreas. No total, as propostas somam R$ 37,5 milhões, incluindo Monitoramento de Gases de Efeito Estufa e Educação para Adaptação Frente aos Eventos Climáticos Extremos. O financiamento pode ser completo ou parcial.

Além disso, durante a COP-28, o governo também vai apresentar propostas e participar de painéis que abordam as especificidades ambientais da região. A proteção dos biomas gaúchos – o Pampa e a Mata Atlântica – também está entre as pautas que serão tratadas no evento por meio de conferências, além da transição energética justa e das estratégias de combate às mudanças climáticas (Proclima2050), foco maior do governo nesta edição da Conferência do Clima, após um ano de intensos prejuízos humanos e materiais em decorrência de eventos climáticos extremos, como os ciclones e enxurradas que assolaram o Estado.

O governo gaúcho será representado vice-governador Gabriel Souza (MDB), que estará presente nos primeiros dias do evento. A titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, fará parte da comitiva e estará em Dubai, participando das discussões relacionadas ao clima, até 10 de dezembro. “Nosso objetivo ao participar desses eventos é mostrar a realidade do Rio Grande do Sul, buscando apresentar as nossas cadeias produtivas e a conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental”, disse Marjorie, em nota publicada no portal do governo.

O Rio Grande do Sul enviou representantes para a COP27, no Egito, e para a COP26, na Escócia, quando reafirmou o compromisso de neutralização das emissões de carbono até 2050.

Confira lista de projetos financiáveis levados a COP-28 pelo governo do RS:

1 - Monitoramento de Gases de Efeito Estufa

Contratação de sistema de monitoramento de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) no território gaúcho, viabilizando o acompanhamento em tempo real dos resultados das ações para o atendimento da Agenda ProClima2050.

Valor: R$ 1,5 milhão/ US$ 205 mil



2 - Educação para Adaptação Frente aos Eventos Climáticos Extremos

Contratação de empresas para realização de capacitações da comunidade, desenvolver melhorias nos fluxos de informações e projeto de educação ambiental com ênfase na recuperação dos danos causados.

Valor: R$ 2 milhões/ US$ 405 mil



3 - Reavaliação da Exposição a Risco Decorrente de Eventos Extremos

O Estado do Rio Grande do Sul possui 497 municípios. Destes, 63 possuem mapeamento de áreas de risco. O projeto prevê a revisão desses mapeamentos com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta.

Valor: R$ 16 milhões/ US$ 3,2 milhões



4 - Elaboração de Planos de Contingência Municipais

Projeto que prevê a elaboração de planos de contingência dos municípios, visto que nem todos possuem Defesa Civil estruturada ou plano de contingência, motivado por falta de recursos financeiros ou humanos.

Valor: R$ 2 milhões/ US$ 405 mil



5 - Pagamento por Serviços Ambientais

Remuneração aos produtores rurais recompensando as práticas ambientalmente sustentáveis nos sistemas produtivos que contribuem no balanço de emissões de GEE.

PSA Plano ABC+RS

Valor: R$ 3 milhões/ US$ 615 mil

PSA Para cadeias produtivas certificadas

Valor: R$ 4 milhões/ US$ 820 mil



6 - Plano de Descarbonização das Cadeias Produtivas Estaduais

Contratação de consultoria especializada para a elaboração de planos setoriais de descarbonização das principais cadeias produtivas no estado do Rio Grande do Sul.

Valor: R$ 3 milhões/ US$ 615 mil

7 - Plano Diretor de Rede Hidrometeorológica

Contratação de serviço de consultoria para a elaboração de planejamento que prevê o aprimoramento da rede de monitoramento hidrometeorológico, com inclusão de monitoramento em tempo real.

Valor: R$ 6 milhões/ US$ 1,2 milhão