Previsão de chuva se mantém ao longo da próxima semana

De acordo com a previsão meteorológica da MetSul, os próximos 10 dias no território brasileiro serão marcados por volumes elevados de precipitação, característico de estação chuvosa que marca novembro a março.

No Sul do território, do Paraná até o Rio Grande do Sul, se prevê generalizadas chuvas com acumulados fortes, incluindo alguns pontos de 100 mm a 200 mm de precipitação. O alerta é maior para a primeira metade da próxima semana, em que a quantidade diária de chuva pode ser muito elevada, aumentando os riscos de enchentes e deslizamentos, especialmente em porções já fragilizadas pelas tempestades passadas.

Em Porto Alegre, haverá variação de dias com chuvas fracas e medianas, com exceção de quinta-feira e sexta-feira (30 e 1), que aponta dias com sol e algumas nuvens, mas sem precipitação. No final de semana na capital e proximidades, são esperados dias com chuva mediana e ventos de até 28km/h no domingo (3).