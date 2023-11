Liminar garante reintegração de demitidos do Instituto de Cardiologia

definida a liminar que garante a reintegração dos 246 trabalhadores que foram demitidos do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre no último dia 17 de novembro recuperação judicial da Fundação Universitária de Cardiologia O Sindisaúde/RS recebeu a informação de sua assessoria jurídica, na manhã desta terça-feira (28), de que foique foram. O hospital tem enfrentado dificuldades financeiras e, nesta semana, a Justiça autorizou a, responsável pelo empreendimento.

“A juíza ainda deu prazo de 15 dias para o Cardiologia se manifestar, mas a princípio ela já tinha dado prazo de 48 horas para eles fazerem uma manifestação inicial. Então, vamos conversar com a assessoria jurídica agora à tarde para ver quando é que acontece a reintegração de fato”, detalha o presidente do sindicato, Julio Jesien.

Jesien afirma que ainda não conseguiu ler o documento de reintegração judicial, mas celebra a notícia repassada por sua assessoria. “Temos uma grande vitória para os trabalhadores. Lembro que a nossa grande preocupação era a chegada do final de ano, as festas natalinas, onde as pessoas não teriam como pagar as suas dívidas e a reintegração acaba corrigindo esta falha inicialmente”, avalia.

Entre os profissionais desligados, estavam 16 enfermeiros e 207 profissionais vinculados ao Sindisaúde. A liminar é assinada pela juíza do trabalho substituta Aana Paula Keppeler Fraga.