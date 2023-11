GHC abre sindicância sobre fraude no Hospital Conceição

Grupo Hospitalar Conceição (GHC) abriu sindicância para apurar denúncia de Operação Hipócrates, que investiga conduta fraudulenta no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Porto Alegre. Os profissionais não desempenhavam na integralidade as suas funções no hospital, registrando o ponto no início do turno mas saindo para trabalhar em outras instituições e clínicas e retornando no fim do expediente.



Leia a íntegra da nota do Grupo Hospitalar Conceição:

Na manhã desta terça-feira, 28/11, o Grupo Hospitalar Conceição tomou conhecimento da operação Hipócrates quando policiais chegaram ao Centro Administrativo para realizar busca e apreensão de dados relacionados à atividade funcional de médicos investigados por fraude no ponto eletrônico. O GHC abriu, nesta manhã, sindicância interna investigativa para apurar administrativamente as denúncias e tomar as medidas cabíveis.

A instituição está colaborando com as investigações da Polícia Federal e fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das apurações. O Grupo reafirma que não compactua e não compactuará com fraudes e irregularidades que prejudiquem o bom andamento do hospital e da assistência aos usuários do SUS.

Aqueles profissionais que tiverem comprovadas as irregularidades no exercício de suas atividades serão demitidos de seus cargos no GHC.