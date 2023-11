PF apura fraudes de médicos do Hospital Nossa Senhora da Conceição

Atualizada às 11h33min

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (28) uma operação para investigar a conduta fraudulenta de médicos do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Os investigados registravam o ponto mas não permaneciam no local de trabalho para desempenhar suas funções.

São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em hospitais, clínicas e consultórios na Capital para apurar possíveis crimes de peculato, falsidade ideológica ou estelionato contra o hospital. Batizada de Operação Hipócrates, a ação mobiliza 42 policiais federais.

As investigações começaram após denúncia anônima envolvendo dez médicos concursados do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eles recebiam salários de R$ 14 mil a R$ 31 mil e, segundo a denúncia, registravam o ponto no início do turno de trabalho, mas saíam do Conceição para atender em outros locais, como clínicas e hospitais. Ao final do expediente, eles retornavam ao HNSC para registrar o ponto novamente, como se tivessem cumprido com a jornada de trabalho determinada.



A PF realizou investigações durante seis meses, período no qual confirmou as irregularidades cometidas pelos suspeitos. A fraude gerou prejuízos ao HNSC, que não recebe pela prestação de serviços contratados Além disso, afeta os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que têm menos médicos trabalhando do que os que constam nos registros e folha de pagamento.