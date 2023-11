Defesa Civil Registra 208 novas ocorrências no RS pelas fortes chuvas

Números atualizados pela Defesa Civil do Estado neste domingo (26) apontam que 208 municípios reportaram danos ou ocorrências em consequência das chuvas que antingiram o Rio Grande do Sul nos ultimos dias. Segundo o órgão, 474.136 pessoas foram afetadas e há 25.290 pessoas desalojadas

3.545 pessoas alocadas em abrigos públicos.

Chuvas causaram prejuízos em mais de 133 cidades do RS e 4 mortes

, pois esse é o primeiro passo para que as cidades atingidas possam receber ajuda financeira do Estado e da União. Compete aos prefeitos expedir o decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. Considera-se que a maior proximidade desses gestores com as comunidades locais permite uma visão mais clara da extensão dos danos.Após a decretação, as prefeituras podem requerer a homologação pelo governo do Estado e, na sequência, o reconhecimento pelo governo federal. Havendo a validação da situação de emergência ou estado de calamidade, os municípios receberão recursos para as ações de resposta e reconstrução.Para obter a confirmação pelos entes estadual e federal, o município deve registrar o desastre no S2iD e preencher, nesse mesmo sistema, o Formulário de Informações do Desastre (FIDE), com as informações a respeito do evento adverso que atingiu o seu território, como danos humanos e danos materiais em infraestrutura, por exemplo. Em seguida, a solicitação passa por análise técnica.