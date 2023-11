Estradas federais e estaduais do RS ainda têm bloqueios e passam por reparos

Atualizada às 13h42min

Mesmo sem a ocorrência de chuva nos últimos dias, os efeitos da precipitação excessiva no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra Gaúcha, Região dos Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre, ainda se fazem sentir nas estradas gaúchas, tanto de administração federal quanto estadual.

Os motoristas ainda devem atentar, neste fim de semana, para mais de 30 trechos de vias com bloqueios totais ou parciais, segundo informes do Departamento Nacional de Estrutura de Transportes (Dnit), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Para mitigar danos e aumentar a segurança, os órgãos aplicam medidas como sinalização para alterações no tráfego, ou operando com sistema de “pare e siga”.

Segundo o Daer, ainda havia, na sexta-feira (24), 21 trechos em 16 rodovias estaduais com bloqueios totais ou parciais, além de duas pontes ainda em reparos após serem destruídas pelos efeitos do clima: entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, na ERS-448, e na ERS-431, ligando Bento Gonçalves a São Valentim do Sul.

Confira a situação nas estradas estaduais e federais no Rio Grande do Sul

RODOVIAS ESTADUAIS, com informações do CRBM divulgadas às 11h32min

Vias com bloqueio total

VRS 817, KM 10/ Alto Alegre – Bloqueio total, erosão na pista.

ERS 324, KM 52/ Entre Planalto e Nonoai - Bloqueio total, rompimento de bueiro;

RSC 480, KM 01/ Erval Grande - Bloqueio total, nível do Rio subindo rapidamente;

RSC 453, Acesso 9130, KM 03/ Imigrante - Bloqueio total, queda de barreira;

ERS 130, KM 37/ Venâncio Aires - Bloqueio total, erosão da pista;

VRS 834, KM 2 ao 6/ Uruguaiana - Bloqueio total, cheia do rio;

ERS 431, KM 22/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu;

VRS 851, KM 09/ Nova Bassano-Serafina Corrêa - Bloqueio total, ponte do Rio Carreiro deslocada;

ERS 448, KM 23/ Nova Roma do Sul - Bloqueio total, queda da ponte metálica;

ERS 122, KM 41/ São Vendelino/ Farroupilha - Bloqueio total por queda de barreira;

ERS 431, KM 13/ Bento Gonçalves - Bloqueio total por queda de barreira.

Vias com bloqueio parcial

ERS 420, KM 29/ Aratiba - Bloqueio parcial, pista cedeu;

RSC 480, KM 06/ Erval Grande - Bloqueio parcial, faixas bloqueadas;

ERS 491, KM 05/ Marcelino Ramos - Bloqueio parcial, DAER liberou em meia pista;

ERS 431, KM 25/ São Valentim do Sul - Bloqueio parcial, a pista cedeu devido à erosão;

ERS 421, entre KM 37/ Município de Sério - Bloqueio parcial por queda de barreira;

ERS 020, KM 58/ Igrejinha – Bloqueio parcial por rachadura na pista;

ERS 020, KM 65/ Taquara - Bloqueio parcial por queda de barreira;

ERS 452, KM 16/ Feliz - Bloqueio parcial por queda de barreira;

VRS 826, KM 11/ Alto Feliz - Bloqueio parcial por pista submersa;

ERS 452, KM 25/ Caxias do Sul - Bloqueio parcial por erosão do asfalto.



RODOVIAS FEDERAIS, com informações do Dnit e da PRF