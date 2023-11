RS tem previsão de sol para o final de semana em todas as regiões

Diferente do último final de semana, marcado por um início com fortes chuvas e depois tempo aberto, este sábado (25) e domingo (26) serão ambos de clima seco e céu ensolarado, de acordo com a previsão realizada pela MetSul Meteorologia.

No sábado, todas as regiões do Estado indicam tempo limpo e sol. Durante a noite e madrugada, é esperado que a temperatura seja amena e com ventos frescos, com os termômetros marcando 4ºC a 6ºC ao amanhecer nos Campos de Cima da Serra. Em Porto Alegre são esperados 13ºC de mínima e na Região Metropolitana em torno de 10 a 12ºC.

As temperaturas ficam em torno de 25ºC durante a tarde no Estado. No nordeste gaúcho, no entanto, os indícios são de temperaturas mais elevadas, podendo contar com 31ºC a 33ºC. Na Capital, a previsão é de temperatura máxima de 26°C.

No domingo, o tempo ensolarado se mantém, assim como as temperaturas amenas ao amanhecer e na parte da noite e elevadas durante a tarde. As máximas ficam ao redor de 29ºC em Porto Alegre e de 31ºC a 33ºC no Noroeste.