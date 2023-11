Começa audiência pública sobre Plano Diretor de Xangri-Lá

Começou às 15h a audiência pública para apresentação do novo Plano Diretor de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Se não houver alterações, o texto deve ser votado pelos vereadores na próxima segunda-feira (27).

A atividade começou com cerca de 40 pessoas na plateia, mas o público continua chegando. Um carro de som circula pelas ruas do Litoral convocando a população a participar. O serviço com o áudio que critica o projeto foi contratado pelo movimento Xangri-Lá Horizontal.

Participantes usam adesivos colocados à roupa com a seguinte mensagem: “verticalização não, saneamento já" (Foto: Mauro belo Schneider/Especial/JC)

Há pessoas com adesivos colocados à roupa com a seguinte mensagem: “verticalização não, saneamento já”. Os apoiadores do novo plano, por outro lado, a maioria corretores de imóveis e construtores, se uniram para defender a proposta e marcam presença. Eles também usam adesivos, que dizem: “eu aprovo o novo plano diretor de Xangri-Lá”.

Apoiadores da proposta também marcam presença na reunião (Foto: Mauro belo Schneider/Especial/JC)

A audiência, comandada pelo vereador Cleomar Vargas (PTB), começa com a leitura de todo texto, que é realizada por um programa de inteligência artificial. Os participantes são avisados que poderão usar o microfone para se manifestar a partir das 17h. Há pessoas dizendo que vieram de Porto Alegre exclusivamente para a audiência.