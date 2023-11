Projeto une três empresas para fomentar o turismo receptivo em Porto Alegre

Com foco no turismo receptivo de Porto Alegre, três empresas do segmento oficializaram, na manhã desta sexta-feira (24), uma associação que visa a fomentar a economia colaborativa. Em evento realizado no Hotel Plaza São Rafael, na Capital, representantes da Orgatur, da Viva Mais Poa e da Siga Turismo apresentaram as diretrizes da nova parceria.

Além de ampliar o leque de produtos turísticos oferecidos, a ideia é que a esta colaboração resulte na diversificação da programação turística no município. A diretora da Orgatur (responsável pela Linha Turismo e o Cisne Branco), Adriane Hilbig, estima um incremento de 15% no número de visitantes que contratam os passeios. “Esta ação nós estamos chamando e ‘primeiro ecossistema turístico Porto Alegre’, porque estamos todos juntos em um mesmo espaço no Plaza, que é um hotel icônico da cidade”, destacou a dirigente.

Na avaliação da fundadora do Viva+POA, Tamara Dias, o segredo está na possibilidade de colocar o turista em uma posição mais ativas. “Ao trabalharmos de forma articulada, conseguimos trazer uma oferta maior. Agora, com essa parceria, conseguiremos ampliar nossas atividades para os dias da semana. Nossas caminhadas, pedaladas, imersões na noite de Porto Alegre, estão sempre sendo ajustadas para melhor atender os visitantes”, afirmou a empresária.

Segundo o fundador da Siga Turismo, Miguel Hörlle, os roteiros e serviços oferecidos pelo trio de empresas se complementam e facilitam a cooperação entre as partes: “Isso é um diferencial que deve impulsionar os nossos negócios e trazer mais qualidade nos nossos serviços”.

Presente no evento, o diretor de Turismo da Prefeitura de Porto Alegre, Luiz Armando Oliveira, elogiou a iniciativa: “O turismo deve ser feito pela iniciativa privada, com o apoio da pública. É isso que a gente está vendo aqui. Recentemente nós tivemos um recorde de ocupação hoteleira, e isso se deve a uma série de fatores, mas especialmente aos eventos, que vão desde o jogo de futebol até os congressos”.

Para o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Estado (ABAV-RS), João Augusto Machado, é muito positiva a ação dessas três empresas. “Nossa cidade está linda e revitalizada e precisamos conhecê-la ainda mais para que tenhamos orgulho e possamos receber cada vez mais visitantes”, apontou Machado.