Judiciário deve contribuir para que todos tenham melhor qualidade de vida, afirma presidente do TJ/RS

"O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, com seus magistrados e servidores, está sempre focado em prestar a melhor jurisdição a sociedade gaúcha. A cada dia somos mais provocados pelas pessoas que buscam restabelecer seus direitos. Existem demandas e necessidades de todas as áreas - cível, comercial, falência, crime, família e infância e juventude". A análise é da desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) que nesta quinta-feira (23) participou da reunião-almoço Papo Amigo da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) Porto Alegre onde abordou o tema "Compromisso das Instituições no Desenvolvimento do Estado". O encontro contou também com a presença do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Evilázio Teixeira.

Segundo Iris Helena, a competência da justiça estadual é muito ampla e está diretamente ligada ao dia a dia do cidadão. Pelo menos 80% dos processos que tramitam no Brasil são de competência da justiça estadual. "O Judiciário deve ter os olhos voltados às necessidades da população e contribuir para que todos tenham uma melhor qualidade de vida", ressalta. De acordo com a presidente do TJ/RS, o enfoque de participar e de propiciar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul está presente em cada decisão, em cada despacho e em cada movimento do Poder Judiciário. "Estamos com uma série de ações como a digitalização dos processos e prestes a sair da era papel e ingressarmos definitivamente no processo eletrônico", acrescenta.

A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do TJ/RS, foi a vencedora do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial - edição 2023, na categoria Liderança Exponencial. A distinção tem o objetivo de reconhecer os líderes que tenham atitude empreendedora dentro das instituições públicas. A cerimônia foi realizada em Brasília e a desembargadora Iris Helena foi a mais votada entre as lideranças de Judiciários estaduais no Brasil - a participação é de aproximadamente 12 mil votantes de todo o Brasil. Segundo a presidente do TJ/RS, o reconhecimento pelo prêmio demonstra que o Judiciário gaúcho está no caminho certo no que se refere ao avanço da informatização, rumando a passos largos para o Judiciário 100% digital. O percentual de processos eletrônicos em relação ao total do acervo já alcançou a marca de 98,6%.

Na palestra da ADCE, o reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira, disse que nesses 75 anos a universidade tem investido para um futuro melhor por meio da educação, ciência, cultura, saúde, pesquisa, empreendedorismo e inovação. "A nossa proposta é ser uma nova instituição de ensino para uma nova sociedade, reconhecida pelo seu impacto e sua relevância", acrescenta. Teixera destacou que o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) recebeu um reconhecimento internacional inédito em Barcelona, na Espanha. O Tecnopuc foi considerado o quarto melhor ecossistema de inovação global de 2023 no prêmio Triple E Awards, um dos mais importantes do setor. "O conhecimento é pilar central da universidade, construído por meio da inovação e privilegiando uma educação que valoriza a cultura, a saúde e a sustentabilidade. A PUCRS existe para gerar impacto local, regional, nacional e internacional", acrescentou Teixeira.

O Triple E Awards é o primeiro prêmio a focar na terceira missão das universidades, que são os serviços à sociedade. A premiação é organizada pelo Conselho de Credenciamento para Universidades Empreendedoras e Engajadas (ACEEU), com sede na Alemanha, e composto por especialistas de renome mundial. A cerimônia de premiação foi realizada em Barcelona, na Espanha.