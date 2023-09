BRDE e Pucrs criam polo de inovação em fintech

O objetivo é ousado: revolucionar o setor de fintech (tecnologia financeira) no Rio Grande do Sul. O meio para fazer isso acontecer será o FINE Hub, que deve nascer com a missão de criar um ecossistema que promova a inovação, colaboração e crescimento econômico no setor financeiro, posicionando a região como líder nacional em tecnologia financeira.

O primeiro passo oficial para isso acontecer foi dado na semana passada, com a assinatura de uma parceria estratégica entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), os idealizadores deste projeto.

"Este é um passo importante para o futuro do setor financeiro em nossa região. Com a expertise da universidade em pesquisa e desenvolvimento, além da experiência do BRDE no apoio a empresas inovadoras, o FINE Hub tem tudo para ser um catalisador de crescimento e inovação", destacou o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto.

O termo de cooperação foi celebrado em evento com a presença do reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira e a presença do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e do diretor-presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Entre as facilidades que o FINE Hub oferecerá estão um espaço de coworking dedicado, uma plataforma virtual, serviços de orientação e suporte, além de oportunidades de financiamento e investimento. O projeto também inclui programas educacionais e iniciativas de treinamento, assim como uma estratégia robusta de marketing para a promoção de palestras e eventos.

Além do impulso às startups e scale-ups de fintech, o espaço irá oportunizar novas parcerias que favoreçam o desenvolvimento de talentos e um ambiente regulatório mais favorável. Além disso, espera-se que o FINE Hub contribua significativamente para a competitividade e resiliência de longo prazo do setor financeiro, tanto regional quanto nacional.

Recentemente, a Pucrs apresentou o Tecnopuc Business, iniciativa que amplia o ecossistema de inovação e dá início a uma nova proposta de educação em negócios, conectando de forma mais intensa a Escola de Negócios com o Parque Científico e Tecnológico, o Tecnopuc.

Na época, havia sido anunciado que um dos resultados deste movimento seria a criação de dois novos hubs de inovação: o FINE, focado em soluções financeiras, e o Omni-X em omnicanalidade e experiência do consumidor. Com eles, o Tecnopuc passa a contar com nove Hubs, que atuam de forma colaborativa para promover a interação e a identificação de oportunidades de desenvolvimento e aceleração de negócios nas áreas de educação, agronegócio, alimentos, inteligência artificial, saúde, social e mobilidade.

"O Tecnopuc Business integra academia e mercado, produzindo conhecimento, transformando práticas, gerando negócios, gerando e distribuindo riquezas. E aqui se coloca um papel fundamental de uma universidade como a PUCRS, que completa 75 anos de existência em 2023: a geração de valor para a sociedade", destaca o reitor da Universidade, Ir. Evilázio Teixeira.